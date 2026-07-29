❗31 июля в связи с проведением работ сотрудниками РЭС будет обесточен ряд объектов — Вода Донбасса В связи с этим, 31.
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❗31 июля в связи с проведением работ сотрудниками РЭС будет обесточен ряд объектов — Вода Донбасса В связи с этим, 31.
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