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«Сумерки правосудия»: симпатии к России в Латвии считают страшнее убийства

«Сумерки правосудия»: симпатии к России в Латвии считают страшнее убийства

Рижский городской суд вынес приговор по делу жительницы города Резекне Полины Камлёвой. / Источник: (с) ИА Регнум39-летнюю женщину обвинили в финансировании ВС РФ на основании того, что она попросила знакомую из Белоруссии перечислить в Россию скромную сумму.

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