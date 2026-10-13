«Сумерки правосудия»: симпатии к России в Латвии считают страшнее убийства

Рижский городской суд вынес приговор по делу жительницы города Резекне Полины Камлёвой. / Источник: (с) ИА Регнум39-летнюю женщину обвинили в финансировании ВС РФ на основании того, что она попросила знакомую из Белоруссии перечислить в Россию скромную сумму.