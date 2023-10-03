Доллар штурмует отметку в 100 рублей

Сегодня утром после открытия Мосбиржи курс доллара превысил отметку в 100 рублей. Это произошло впервые с 14 августа, после чего Банк России на экстренном заседании 15 августа решил резко повысить ключевую ставку для «стабилизации» валютного курса и предотвращения роста инфляции.