Шесть автомобилей сгорели в Приангарье за неделю

С наступлением зимы в Приангарье увеличилось количество автомобильных пожаров. На прошлой неделе было зарегистрировано шесть инцидентов, из которых четыре произошли из-за короткого замыкания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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