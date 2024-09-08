Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Не владея даже минимальными тактическими данными сложно о чем то судить, а огульно критиковать может любой. Сразу нап...Выяснились подроб...
  • Ed
    Для устройства котла мозги нужны, а когда вы их видели? Все только на крови рядовых и младшеньких офицеров.Выяснились подроб...
  • Вадим Скоробогатов
    Смерти захотели???...Ну получите УРОДЫ.Армия РФ освободи...

Португалия отправила Украине вертолеты Ка-32А11ВС, которые купила у России

Португалия отправила Украине вертолеты Ка-32А11ВС, которые купила у России

В октябре 2022 года Министерство национальной обороны Португалии (Ministério da Defesa Nacional) сообщило, что собирается подарить Украине шесть многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС (противопожарных и транспортно-спасательных) российского производства, один из которых вышел из строя из-за аварии еще в 2012 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Иванова
Козлы!!!
Ответить
17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Возьмите эту недострану на заметку! Лето бывает жарким.....пожелаем им ооооочень жаркого лета!
Ответить
17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Ублюдки!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх