Киев бросил попавших в российский плен солдат ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Рада принимает в первом чтении закон о военной полиции, которая получает беспрецедентно широкие полномочия, включая, например, возможность без ордера вламываться в жилище.
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