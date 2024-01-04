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Закон, порядок, государство

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Руководящий состав МВД России исполнил новогодние желания детей

Руководящий состав МВД России исполнил новогодние желания детей

К участию во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» вслед за Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым присоединились его заместители и руководители подразделений центрального аппарата МВД России.

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