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Потемкин Г. А . о черкесах

Потемкин Г. А . о черкесах

Потемкин Г. А . : "1-го ноября разных родов закубанцы, более нежели в тысяче человек, переехав на российский берег, атаковали прежде Болдыревский редут, потом же приближавшуюся туда казачью команду, и по жестоком сражении, причиняя убитыми и пленными урону до двухсот человек, ушли с пленом и добычею за Кубань.

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