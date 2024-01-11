Потемкин Г. А . о черкесах

Потемкин Г. А . : "1-го ноября разных родов закубанцы, более нежели в тысяче человек, переехав на российский берег, атаковали прежде Болдыревский редут, потом же приближавшуюся туда казачью команду, и по жестоком сражении, причиняя убитыми и пленными урону до двухсот человек, ушли с пленом и добычею за Кубань.