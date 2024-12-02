Профориентолог Вирта назвала новые денежные профессии в России

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. В России стали снова популярны рабочие специальности. Профориентолог Виктория Вирта рассказала о том, какие условия предлагают работодатели и какие профессии будут пользоваться спросом в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии