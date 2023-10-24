Премьер Украины Шмыгаль пожаловался на острый дефицит снарядов во всем мире

Склады боеприпасов опустели по всему миру, уверяет глава украинского правительства.Украине необходимо наладить производство боеприпасов на своей территории, поскольку мировые запасы их снижаются повсеместно, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.
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