В Ленобласти завершается строительство поликлиники Тосненской больницы

Идет подготовка к внутренней отделке помещений В Тельмановском городском поселении Ленобласти продолжается строительство нового двухэтажного амбулаторно-поликлинического комплекса Тосненской больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению в своем Телеграм-канале.
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