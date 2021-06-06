Казахстанский боец ММА Тахтай: «Если ты сильный спортсмен, люди будут готовы платать за то, чтобы ты дрался»

В рамках ток-шоу Qazsport Alany был поднят вопрос заработка профессиональных бойцов в ММА. На эту тему высказался казахстанский боец ММА в легком весе Василий Тахтай (8-0): «В Казахстане я не участвовал в профессиональных турнирах, больше в СНГ.
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