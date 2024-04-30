Поздравляем всех с 1 мая 2024

Дорогие учителя, ученики и все работники нашей замечательной школы! Творческий клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I поздравляет вас с 1 Мая — праздником весны, труда и солидарности! Эта дата напоминает нам о важности единства, дружбы и взаимопомощи.