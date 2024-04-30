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Поздравляем всех с 1 мая 2024

Поздравляем всех с 1 мая 2024

  Дорогие учителя, ученики и все работники нашей замечательной школы! Творческий клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I поздравляет вас с 1 Мая — праздником весны, труда и солидарности! Эта дата напоминает нам о важности единства, дружбы и взаимопомощи.

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