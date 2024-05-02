Политолог Асафов: боль трагедии в Одессе остается в памяти людей

Для граждан России случившаяся 10 лет назад трагедия в Доме профсоюзов в Одессе стала шоком, но потрясение также вызвали бесчеловечные высказывания в соцсетях по поводу произошедшего, которые позволяли себе сторонники киевского режима.
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