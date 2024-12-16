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На Землю обрушится умеренная магнитная буря 17 декабря

На Землю обрушится умеренная магнитная буря 17 декабря

Учёные спрогнозировали новую магнитную бурю, которая накроет Землю 17 декабря 2024 года.Согласно данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 17 декабря нашу планету вновь накроет умеренная магнитная буря.

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