На Землю обрушится умеренная магнитная буря 17 декабря

Учёные спрогнозировали новую магнитную бурю, которая накроет Землю 17 декабря 2024 года.Согласно данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 17 декабря нашу планету вновь накроет умеренная магнитная буря.
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