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Нижегородская правда

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Нижегородка Екатерина Гольцева выиграла серебро в рапиде на Гран-При России

Нижегородка Екатерина Гольцева выиграла серебро в рапиде на Гран-При России

393 мужчины и женщины приняли участие в едином турнире по шахматному рапиду на Гран-При России, который прошёл в Санкт-Петербурге.

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