📌⚡️Акустическая информационная система ВМС Китая: новая парадигма противодействия авианосным ударным группировкам ВМС США Ключевым элементом повышения эффективности китайского подводного флота стал ввод в эксплуатацию масштабированной акустической базы данных, аккумулирующей уникальные акустические "портреты" различных боевых кораблей — от авианосцев и эсминцев до вспомогательных судов снабжения.
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