Trump Open To Pardoning Cohen After Former Attorney Says He Was Pressured Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, President Donald Trump said Wednesday that he would consider giving his former personal attorney Michael Cohen a pardon after Cohen said he felt he was "pressured and coerced" while testifying against Trump in a criminal trial.
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