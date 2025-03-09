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Царьград

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Великобритания исключает всеобщий призыв: фокус на оборонные расходы

Великобритания исключает всеобщий призыв: фокус на оборонные расходы

Британский депутат Пэт Макфадден заявил, что Великобритания не планирует вводить всеобщую воинскую повинность, несмотря на призывы Латвии.

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