Полянский: Блинкен дал «концерт» в Киеве, когда украинцев отправляют в мясорубку

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил недовольство по поводу посещения госсекретарем США Энтони Блинкеном музыкального клуба в Киеве, когда в Украине продолжаются нарушения прав человека.
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