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Смоленская Газета

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Декларационная кампания в вопросах и ответах

Декларационная кампания в вопросах и ответах

Декларационная кампания – 2025 перешагнула через экватор. О том, как она проходит в этом году, рассказывает заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС России по Смоленской области Марина Буравова.

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