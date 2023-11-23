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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Динамика роста взаимной торговли стран ЕАЭС сохраняется в 2023 году

Динамика роста взаимной торговли стран ЕАЭС сохраняется в 2023 году

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Взаимная торговля стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 15 % до рекордных 83,3 млрд долларов, и положительная динамика сохраняется в 2023 году.

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