Зеленский заявил, что Путин «готовит отказ» от перемирия

КИЕВ, 13 марта, ФедералПресс. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского лидера Владимира Путина, отметив, что они свидетельствуют о намерениях Москвы отказаться от перемирия.
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