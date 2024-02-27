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Организаторы БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге переплюнули даже Анастасию Ивлееву, устроив мероприятие в главном зале Дома офицеров.

Организаторы БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге переплюнули даже Анастасию Ивлееву, устроив мероприятие в главном зале Дома офицеров.

ФОТО: ARKADIUS KOZERA/GLOBALLOOKPRESS ФЕНОМЕН ИВЛЕЕВОЙ: КТО УСТРОИЛ "ГОЛУЮ ВЕЧЕРИНКУ" В ДОМЕ БОЕВЫХ ОФИЦЕРОВ? Организаторы БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге переплюнули даже Анастасию Ивлееву, устроив мероприятие в главном зале Дома офицеров.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Какой позор , в нашем Доме офицеров устроили такое. Это уже оскорбление не только для нас жителей города но и для УР.Военного округа. Похоже городом правят не те люди.
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14 час.

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