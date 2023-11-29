Сергей Токарев обсудил корпоративные программы здоровья с крупными предприятиями Салехарда

«Салехардэнерго» и «Ямалавтодор» совместно с медицинскими специалистами работают над вовлечением сотрудников в профилактические мероприятия, организацию здорового питания, увеличение физической активности и отказ от вредных привычек.
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