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Путин планирует обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности

Путин планирует обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности и участия республики в учениях с нестратегическим ядерным оружием, передает РИА Новости.

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