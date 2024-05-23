Путин планирует обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности и участия республики в учениях с нестратегическим ядерным оружием, передает РИА Новости.
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