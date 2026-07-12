Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует Если Россия хочет выиграть войну с Украиной, ей необходи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует Если Россия хочет выиграть войну с Украиной, ей необходи.
Свежие комментарии