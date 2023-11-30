Новикомбанк рассказал о финансировании промышленных предприятий Северо-Запада

Фото: Новикомбанк Новикомбанк стал участником форума «Российский промышленник – 2023». Представитель опорного банка Госкорпорации Ростех поделился опытом обеспечения предприятий доступным финансированием, включая использование мер государственной поддержки.
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