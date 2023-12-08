В Челябинске 8 декабря не завелись 20 автобусов и 40 троллейбусов

Вышедшие в рейс машины были насквозь промерзшими: пассажиры пожаловались на ледяные сидения.В Челябинске утром 8 декабря в рейс не вышли 20 автобусов и 40 троллейбусов: машины не смогли завестись в сильный мороз.
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