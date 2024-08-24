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Антонов заявил о безразличии России к новым санкциям США

Антонов заявил о безразличии России к новым санкциям США

Москве безразлично, что еще придумает Вашингтон для того, чтобы «наказать российский народ». Об этом 24 августа сообщил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новый пакет санкций со стороны американской администрации.

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