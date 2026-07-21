Джабаров предупредил о возрождении японского милитаризма

Владимир Джабаров, занимающий пост первого зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам и возглавляющий Комиссию по защите госсуверенитета, в интервью изданию «Подмосковье сегодня» охарактеризовал протесты Токио в адрес совместных учений России и Китая как попытку замаскировать собственную программу перевооружения.
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