«Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.
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