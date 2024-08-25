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«Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

«Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники на курском направлении

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил командир спецназа, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

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