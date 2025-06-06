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Царьград

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Русские сменили тактику: Алаудинов объяснил, почему прекратился штурм крупных городов

Русские сменили тактику: Алаудинов объяснил, почему прекратился штурм крупных городов

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о новой стратегии Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

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