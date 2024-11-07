Крымчане сделали мир более справедливым

«Крым — форпост России в борьбе за справедливое мироустройство» — так сформулировали организаторы тему главного заседания очередного Ялтинского международного форума, который, правда, вот уже второй год подряд из-за прифронтового статуса полуострова проходит в Москве.
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