«Оперативно работать не способны. Число атак возросло. Грядут серьезные изменения в ФСБ»: INSIDER-T

В российских спецслужбах назревают перемены в подходах к обеспечению безопасности. По информации из источников, близких к ФСБ, в ведомстве обеспокоены участившимися случаями проникновения украинских диверсионных групп на территорию РФ.
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