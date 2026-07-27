Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 июля

На территории гослесфонда Московской области 26 июля не было зафиксировано возгораний. По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 27, 28 и 29 июля на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.
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