Британские рабочие становятся менее мотивированными, чем их коллеги

В прошлом году экономика Великобритании потеряла более 257 млрд фунтов стерлингов ($327 млрд) потенциального объема производства из-за демотивации рабочих, что усугубило кризис производительности, из-за которого страна отстала от других богатых стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)