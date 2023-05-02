Агент Тикнизяна объяснил, почему футболист выбрал сборную Армении, а не России

У Наира Тикнизяна рассказали, почему футболист решил не выступать за сборную России. Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал, почему его клиент принял решение сменить сборную России на национальную команду Армении.
У Наира Тикнизяна рассказали, почему футболист решил не выступать за сборную России. Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал, почему его клиент принял решение сменить сборную России на национальную команду Армении.
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