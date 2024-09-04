О льготном посещении объектов спорта для участников СВО и членов их семей

В Иркутской области предложено расширить перечень категорий граждан, имеющих право на льготное посещение объектов спорта, находящихся в областной государственной собственности, участниками специальной военной операции и членами их семей.
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