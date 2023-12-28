Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

Любовь Смирнова.   Поведение российской культурной «элиты» с ее «голыми вечеринками» и эпатажем сравнимо с тем, что происходило в столицах Российской империи во время Первой мировой войны.

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Комментарии
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Юрий анин
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М
Мария
А наших воинов не стошнит от Лолиты? На неё без рвотного рефлекса невозможно смотреть.
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