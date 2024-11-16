Щас грянет вой! Временное пребывание и право на работу украинцев в России ограничивают

К сожалению, в России таких Юль ещё до хренища. Здравствуйте Юлия. Весной 2017 года ваши единомышленники из Нацкорпуса "Азов"* заочно приговорили меня и ещё десять журналистов к "бандеровскому атентату" - показательно-назидательной смертной казни через теракт.
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