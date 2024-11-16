Щас грянет вой! Временное пребывание и право на работу украинцев в России ограничивают

Но визгу будет. На весь мир. Они и у нас захотят трусы с кружевами.

ЮЮ

Юлия Юлия

Большинство едет сюда, чтобы поджигать, взрывать, убивать, гадить, как только можно! Ненависть и лицемерие! У них даже малые дети кричали:"Москаляку на гиляку", а на ярмарке продавали вишневый компот "Кровь москальских младенцев"! А теперь здесь в школу ходят с нашими детьми!