Медвежий угол
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Медвежий угол

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Щас грянет вой! Временное пребывание и право на работу украинцев в России ограничивают

Щас грянет вой! Временное пребывание и право на работу украинцев в России ограничивают

К сожалению, в России таких Юль ещё до хренища. Здравствуйте Юлия. Весной 2017 года ваши единомышленники из Нацкорпуса "Азов"* заочно приговорили меня и ещё десять журналистов к "бандеровскому атентату" - показательно-назидательной смертной казни через теракт.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Но визгу будет. На весь мир. Они и у нас захотят трусы с кружевами.
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3 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Большинство едет сюда, чтобы поджигать, взрывать, убивать, гадить, как только можно! Ненависть и лицемерие! У них даже малые дети кричали:&quot;Москаляку на гиляку&quot;, а на ярмарке продавали вишневый компот &quot;Кровь москальских младенцев&quot;! А теперь здесь в школу ходят с нашими детьми!
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3 час.

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