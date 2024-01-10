Бывший мэр Петрозаводска Демин назвал причину массовых проблем с теплоснабжением в России

И предложил вариант решения этой проблемы. Бывший мэр Петрозаводска Андрей Дёмин, который после работы в Петрозаводске много лет работал в компаниях сферы ЖКХ, на своей странице в Телеграме «Эксперт Демин» высказался по поводу массовых проблем с тепло и электроснабжением в России, в частности в Москве и Подмосковье.