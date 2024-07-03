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Царьград

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В День Петра и Февронии 8 июля Владимирскую область ждет свадебный бум

В День Петра и Февронии 8 июля Владимирскую область ждет свадебный бум

Больше всего новобрачных хотят пожениться в Муроме.В канун Дня семьи, любви и верности во Владимирской области вступят в брак 56 пар.

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