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Находящийся в СИЗО за нападение российский рок-музыкант обжаловал продление ареста

Находящийся в СИЗО за нападение российский рок-музыкант обжаловал продление ареста

Адвокат сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, находящегося в СИЗО по обвинению в нападении на знакомого, подал апелляционную жалобу на решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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