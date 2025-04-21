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Гасперини об 1:0 с «Миланом»: «Победа дает «Аталанте» реальный шанс вновь попасть в Лигу чемпионов. Знаем, насколько это важно для Бергамо»

Тренер бергамасков высказался после победы над «Миланом» (1:0) в Серии А. «Нынешний сезон для меня невероятный, потому что эта победа дает нам реальный шанс вновь попасть в Лигу чемпионов.

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