Ещё один большой спорткомплекс

В Москве открылся футбольный манеж, в котором можно не только играть в футбол Футбольный манеж с искусственным покрытием возвели в составе спорткомплекса «Арктика» в районе Ново-Переделкино на юго-западе Москвы.
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