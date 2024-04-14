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Военное обозрение

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«ВС России планируют взять город к 9 мая»: Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

«ВС России планируют взять город к 9 мая»: Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

Главком ВСУ совершил поездку на "Восточный фронт", как называют Донецкое направление в Киеве.

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