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Парламентская газета

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Эксперт РАНХиГС рассказала, какими качествами должен обладать чиновник

Эксперт РАНХиГС рассказала, какими качествами должен обладать чиновник

Требования к тем, кто хочет попасть в федеральный кадровый резерв станут выше. Президент будет утверждать пул управленцев, а те, кто планирует попасть в федеральный кадровый резерв госслужащих, должны будут предоставить сведения о доходах и имуществе.

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