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Царьград

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Совет товарища спас австралийского рыбака от четырехметрового крокодила

Совет товарища спас австралийского рыбака от четырехметрового крокодила

Рыбак в Австралии едва не стал добычей огромного гребнистого крокодила.В Австралии рыбаку удалось чудом избежать нападения крупного четырехметрового крокодила, сообщает информационно-развлекательный портал Yahoo News.

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