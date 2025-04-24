Совет товарища спас австралийского рыбака от четырехметрового крокодила

Рыбак в Австралии едва не стал добычей огромного гребнистого крокодила.В Австралии рыбаку удалось чудом избежать нападения крупного четырехметрового крокодила, сообщает информационно-развлекательный портал Yahoo News.
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