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Пятый канал

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Четыре человека погибли в ДТП с грузовым тягачом и минивэном в Челябинске

Четыре человека погибли в ДТП с грузовым тягачом и минивэном в Челябинске

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате ДТП в Челябинске. Как сообщили представители городского отделения Госавтоинспекции (ГАИ), около часа ночи произошло столкновение минивэна Pontiac, в котором находились шесть человек, и грузового тягача Howo.

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