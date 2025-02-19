Четыре человека погибли в ДТП с грузовым тягачом и минивэном в Челябинске

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате ДТП в Челябинске. Как сообщили представители городского отделения Госавтоинспекции (ГАИ), около часа ночи произошло столкновение минивэна Pontiac, в котором находились шесть человек, и грузового тягача Howo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии